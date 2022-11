Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: rejoint un consortium pour l'aviation durable information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 16:46









(CercleFinance.com) - Le groupe chimique allemand BASF, le conglomérat industriel Thyssenkrupp et le groupe énergétique autrichien OMV ont annoncé mercredi la constitution d'un consortium visant à produire des biocarburants pour l'aviation.



En tant que leader du projet, baptisé 'M2SAF', BASF sera chargé de concevoir et de fournir une nouvelle technologie de catalyseur pour ce kérosène devant respecter les critères de développement durable.



Thyssenkrupp sera quant à lui responsable de l'ingénierie du projet et de la conduite d'une étude de sa faisabilité d'un point de vue économique, ce qui le conduira à établir un site de démonstration en vue d'en évaluer les coûts.



Quant à OMV, le projet devrait l'aider à atteindre l'objectif de production de 700.000 tonnes métriques de carburant durable pour l'aviation qu'il s'est fixé pour l'horizon 2030.



Le consortium - qui regroupe aussi les sociétés DLR et ASG - doit bénéficier d'une subvention de 3,1 millions d'euros de la part du Ministère allemand des transports.



Le projet, qui a démarré en août dernier, doit s'échelonner sur deux années et demi.





