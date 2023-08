Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: publie une étude sur les emballages alimentaires information fournie par Cercle Finance • 02/08/2023 à 17:20









(CercleFinance.com) - BASF annonce la publication d'une nouvelle étude d'évaluation du cycle de vie (ACV) portant sur l'impact environnemental d'un emballage de mozzarella utilisant diverses matières premières alternatives dans la production de plastiques de qualité alimentaire.



L'étude compare un emballage multicouche souple avec le même emballage à base de matière première fossile.



'Nous avons notamment examiné l'utilisation de différentes matières premières durables dans l'emballage flexible multicouche de la mozzarella', indique le Dr Paul Neumann, New Business Development & Sustainability Polyamides Europe chez BASF.



'Les résultats démontrent qu'il est possible d'obtenir des impacts environnementaux considérablement réduits, entraînant principalement une réduction des émissions de CO2, en utilisant des emballages multicouches flexibles contenant une grande part de matières premières recyclées chimiquement ou renouvelables', a-t-il ajouté.





Valeurs associées BASF XETRA -1.87%