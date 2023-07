BASF : publie un rapport de développement durable information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 15:34

(CercleFinance.com) - BASF annonce que sa division ' Personal Care ' a publié le premier rapport d'avancement de son programme Responsibly Active de développement durable Après une première année de mise en place du programme, BASF annonce avoir enregistré plusieurs succès.



L'un des principaux objectifs de l'entreprise est de rendre 100 % de ses chaînes d'approvisionnement botaniques traçables jusqu'à la source d'ici 2030. Grâce à un nouvel outil numérique, BASF peut désormais retracer 98 % des chaînes d'approvisionnement de ses produits botaniques vers le pays d'origine et 42 % jusqu'à la source.



BASF annonce travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur pour soutenir et promouvoir un travail diversifié et équitable, en incluant les femmes et les petits agriculteurs dans leurs efforts.



La société fait savoir que son site de production de bioactifs de Pulnoy (France), a réussi à dépasser ses objectifs de 2025 consistant à utiliser 15 % d'eau en moins et à économiser 25 % d'énergie pour chaque tonne de produit quittant le site, par rapport à 2016.



' Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que notre cheminement vers une plus grande durabilité progresse réellement et que nous sommes sur la bonne voie. Cela nous motive et nous incite à redoubler d'efforts - avec les clients, les employés, les fournisseurs, les partenaires et toutes les personnes impliquées tout au long de la chaîne de valeur des bioactifs ', a déclaré Veira Nunes, responsable de la gestion commerciale pour les ingrédients bioactifs dans la zone EMEA.