BASF: protocole d'accord avec Enerflex autour du CO2

(CercleFinance.com) - BASF annonce la signature d'un protocole d'accord avec Enerflex afin de collaborer à grande échelle dans le déploiement des technologies de capture, d'utilisation et de stockage du dioxyde de carbone (CCUS).



Enerflex possède une longue expérience dans les projets CCUS, ayant réalisé plus de 150 projets capturant cinq millions de tonnes de CO2 annuellement, tandis que BASF est un leader dans la technologie de capture du carbone avec plus de 500 installations de référence.



La collaboration vise à développer des solutions CCUS économiques pour faire progresser les efforts mondiaux de décarbonisation.





