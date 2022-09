Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BASF: propose l'empreinte carbone de ses produits information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 17:04

(CercleFinance.com) - BASF propose désormais à ses clients du secteur des additifs plastiques les empreintes carbones des produits (PCF) de plusieurs antioxydants et stabilisateurs de lumière en tant que service premium au sein du portefeuille VALERAS.



En améliorant la transparence du CO2 dans la chaîne de valeur, BASF aidera ses clients à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Grâce à sa solution numérique, BASF peut désormais fournir les émissions totales de gaz à effet de serre qui se produisent depuis l'extraction des ressources jusqu'à la fabrication du produit chimique final lui-même, en passant par la fabrication des précurseurs.



' Avec cette solution numérique, nous créons une plus grande transparence avec des PCF de haute qualité pour leur permettre de satisfaire les demandes de leurs clients et de valider les allégations de durabilité pour créer des plastiques à faible teneur en carbone ', déclare le Dr Achim Sties, vice-président principal, Performance Chemicals Europe, BASF.



Les PCF seront disponibles en tant que service premium via un nouveau portail client en ligne appelé myPlasticAdditives. Il s'agit d'une solution numérique pratique et facile à utiliser pour accéder à la demande à une vaste bibliothèque d'informations réglementaires, techniques et sur le développement durable.