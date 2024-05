Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: projet de station hydrogène avec H2 Mobility information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 17:01









(CercleFinance.com) - Le géant allemand de la chimie BASF a annoncé mercredi qu'il prévoyait de construire avec son compatriote H2 Mobility de construire une station de ravitaillement en hydrogène qui devrait être mise en service au quatrième trimestre à Frankenthal, dans le sud-ouest du pays.



Les deux groupes précisent dans un communiqué que le poste devrait afficher dans un premier temps une capacité de 700 à 800 kilogrammes par jour, soit un niveau suffisant pour alimenter une trentaine de bus.



Face à une demande en pleine expansion au sein de la région, notamment de la part des poids lourds, la capacité du centre devrait ensuite doubler à horizon 2027.



D'après les partenaires, le site va bénéficier d'une position 'stratégique' et 'facilement accessible' pour les transporteurs logistiques en raison de sa proximité avec l'autoroute A6.





