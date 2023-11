Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: progrès d'une initiative sur l'huile de palme durable information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 16:21









(CercleFinance.com) - Dans la cadre du Projet Lampung, une initiative collaborative de développement durable, Solidaridad, BASF, The Estée Lauder Companies (ELC) et The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) annoncent avoir réalisé 'de réels progrès en renforçant la chaîne d'approvisionnement en huile de palme durable et en soutenant les petits exploitants agricoles'.



Depuis son lancement en 2018, le projet Lampung a permis de former plus de 1000 petits producteurs indépendants d'huile de palme et a aidé 313 agriculteurs à obtenir la certification officielle RSPO.



' Le dévouement et l'engagement de nos partenaires de projet, en collaboration avec le gouvernement indonésien, ont joué un rôle déterminant dans la promotion d'une chaîne d'approvisionnement durable en huile de palme à Lampung'n a commanté Marcelo Lu, vice-président principal chez BASF Care Chemicals.



' Outre les avantages d'une production accrue d'huile de palme durable, les petits agriculteurs de Way Kanan sont désormais en mesure de défendre leurs propres intérêts dans la chaîne d'approvisionnement', souligne le communiqué.





