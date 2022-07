Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: programme de réduction du CO2 avec Boormalt information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 12:19









(CercleFinance.com) - BASF Agricultural Solutions annonce un programme de réduction conjointe des émissions de CO2 en Irlande avec Boortmalt, premier fournisseur mondial d'orge maltée.



Le projet pilote a été lancé dans le cadre de la campagne 'orge 2022' avec 50 agriculteurs irlandais sélectionnés.



Boortmalt recommandera des pratiques innovantes que les agriculteurs pourront mettre en oeuvre dans le cadre du programme Global Carbon Farming de BASF et gérera les données associées.



Les deux partenaires fourniront ainsi des outils et plateformes permettant d'accompagner les pratiques agricoles intelligentes, permettant aux producteurs d'orge irlandais de réduire les émissions de CO2 et d'augmenter la séquestration du carbone pour décarboner l'agriculture et contribuer à lutter contre le changement climatique.





