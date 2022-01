Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: programme de rachat d'actions jusqu'à 3 MdsE information fournie par Cercle Finance • 04/01/2022 à 15:02









(CercleFinance.com) - BASF annonce aujourd'hui que son conseil d'administration a décidé d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 3 milliards d'euros qui débutera en janvier 2022 et s'achèvera au plus tard le 31 décembre 2023. BASF annulera alors toutes les actions rachetées et réduira le capital social en conséquence.



'Grâce au rachat d'actions, le capital disponible sera restitué aux actionnaires, la structure du capital de la société optimisée et le bénéfice par action augmenté. BASF continuera à privilégier la croissance organique dans son utilisation du capital', précise la firme.



La société précise qu'entre 1999 et 2008, elle a racheté près de 9.9 milliards d'euros de ses propres actions, réduisant d'environ 29% le nombre total d'actions BASF en circulation.





