BASF: production d'antimoussant en hausse en Turquie

(CercleFinance.com) - BASF fait savoir que son usine de Dilovasi (Turquie) dispose désormais de capacités étendues de production d'agent antimoussant, soit un produit chimique utilisé afin de réduire la formation de mousse dans un liquide.



La nouvelle ligne de production va permettre à BASF de mieux répondre à la demande croissante de produits Foamaster et Foamstar hautes performances en Europe du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique.



BASF améliorera ainsi son service aux clients de la région et réduira les délais de livraison pour garantir une livraison plus rapide.



La nouvelle ligne de production aide également BASF à réduire les émissions liées au transport des produits en réduisant considérablement les distances.





