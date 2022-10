Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BASF: président du conseil prolongé et nouveau CFO nommé information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 15:17

(CercleFinance.com) - BASF annonce que son conseil de surveillance a prolongé le Dr Martin Brudermüller en tant que président du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale de 2024. Autrement, le Dr Martin Brudermüller aurait dû quitter son poste en 2023.



Pour rappel, le Dr martin Brudermüller est président du conseil d'administration de BASF SE depuis 2018 et membre du conseil depuis 2006.

'Je suis ravi que Martin Brudermüller continue à diriger l'entreprise avec prudence et détermination en ces temps difficiles', a déclaré le Dr Kurt Bock, président du conseil de surveillance de BASF SE.



Par ailleurs, le conseil de surveillance a nommé le Dr Dirk Elvermann en tant que nouveau directeur financier (CFO - Chief Financial Officer) et directeur du numérique (Chief Digital Officer), indique BASF.



Il succède au Dr Hans-Ulrich Engel (63 ans), dont le mandat se terminera à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires de 2023.



Le Dr Dirk Elvermann travaille chez BASF depuis 2003 et dirige la division Corporate Finance depuis 2019. Auparavant, il a été, entre autres, directeur financier de Wintershall Holding GmbH et directeur général de BASF en Pologne.