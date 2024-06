Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: présente une batterie sodium-soufre de type conteneur information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - BASF Stationary Energy Storage, une filiale en propriété exclusive de BASF, et NGK Insulators (NGK), un fabricant japonais de céramique, ont lancé une batterie NAS avancée de type conteneur (batterie sodium-soufre).



Le nouveau produit NAS Model L24 a ​​été développé conjointement par NGK et BASF et se caractérise par un taux de dégradation nettement inférieur à 1 % par an grâce à une corrosion réduite des cellules de la batterie.



BASF met aussi en avant un système de gestion thermique amélioré dans les modules de batterie, qui permet une décharge continue plus longue.



Ces améliorations doivent permettre d'utiliser beaucoup moins de conteneurs de batterie NAS pendant la durée d'exécution du projet et avec des coûts de maintenance inférieurs.



'Nous sommes fiers d'avoir contribué à l'avancement de la technologie des batteries NAS, qui constitue un élément essentiel d'une transition énergétique réussie ', souligne Frank Prechtl, directeur général de BASF Stationary Energy Storage GmbH.





