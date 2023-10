Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: présente deux nouvelles marques de produits information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 14:28









(CercleFinance.com) - BASF mining solutions annonce le lancement de deux nouvelles marques de produits : Luprofroth™, pour son portefeuille d'agents moussants, et Luproset™, conçu pour les modificateurs de flottation.



En introduisant deux marques distinctes de mousseurs et de modificateurs, BASF peut désormais communiquer sur son portefeuille de flottation de manière claire et cohérente.



'Cela renforce notre engagement envers l'innovation continue et marque une étape majeure vers devenir un fournisseur de solutions complètes pour l'industrie minière', indique la société.



L'un des principaux avantages de Luprofroth et Luproset réside dans la vaste chaîne de valeur chimique intégrée de BASF. 'Grâce à l'intégration en amont et aux opérations de BASF à l'échelle mondiale, nous sommes en mesure d'utiliser les ressources plus efficacement et d'élargir continuellement notre portefeuille minier grâce à l'innovation', conclut la firme.





Valeurs associées BASF XETRA -1.09%