BASF: premier vol d'un Boeing 777 équipé d'AeroSHARK information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 16:30

(CercleFinance.com) - Aujourd'hui, un Boeing 777-300ER exploité par Swiss International Air Lines (SWISS) a décollé pour un vol de passagers avec la technologie de surface AeroSHARK développée conjointement par Lufthansa Technik et BASF.



Avec sa structure de surface composée de nervures microscopiques - appelées Riblets - AeroSHARK réduit la résistance au frottement du revêtement extérieur de cet avion d'un peu plus d'un pour cent, selon les calculs et les simulations d'écoulement réalisés par BASF.



Le fuselage et les nacelles des moteurs de l'avion ont récemment été équipés d'environ 950m² de ce films Riblet.



Pour ce Boeing 777-300ER de SWISS, cela équivaut à une économie annuelle d'environ 400 tonnes de kérosène et de plus de 1 200 tonnes de dioxyde de carbone.



Dès que le potentiel d'économies calculé aura été validé dans le cadre d'opérations de vol réelles, le déploiement à grande échelle chez les clients de lancement SWISS et Lufthansa Cargo devrait commencer.