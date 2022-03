BASF: précise ses mesures et objectifs climatiques information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 15:20

(CercleFinance.com) - BASF a aujourd'hui confirmé ses objectifs climatiques 'ambitieux', soit une réduction de 25% de ses émissions de CO2 d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2018. Le groupe vise par ailleurs le 'zéro net' d'ici 2050.



' Il y a une guerre brutale qui fait rage en Europe avec des conséquences profondes tant pour les personnes que pour l'économie. Néanmoins, nous ne devons pas perdre de vue le plus grand défi mondial de notre époque - le changement climatique ', a déclaré le Dr. Martin Brudermüller, président du conseil d'administration de BASF.



En 2021, BASF a réduit ses émissions de CO2 d'environ 3 % par rapport à 2020 malgré des volumes de production nettement plus élevés.



Dans les prochaines années, le passage aux énergies renouvelables devrait être le principal moteur de réduction des émissions jusqu'en 2025, assure le groupe chimique allemand.



Actuellement, les énergies renouvelables couvrent environ 16% de la demande en électricité de BASF au niveau mondiale. BASF souhaite que d'ici 2030, les énergies renouvelables fournissent l'équivalent de sa demande d'électricité totale de 2021.



Pour ce faire, BASF poursuit sa stratégie d'investissement dans ses propres actifs d'énergie renouvelable et l'achat d'énergie verte auprès de tiers.



En 2021, BASF a par exemple acquis une participation dans le parc éolien de Vattenfall Hollandse Kust Zuid (HKZ) qui, une fois pleinement opérationnel, disposera d'une capacité installée totale de 1,5 gigawatts. Le projet devrait devenir pleinement opérationnel en 2023.



En outre, BASF a signé des contrats d'achat d'électricité (PPA) de 25 ans avec ENGIE et Ørsted pour la fourniture de quantités importantes d'électricité renouvelable à partir d'énergie éolienne et solaire en Europe.



Le groupe a également signé des contrats et accords en ce sens aux Etats-Unis et en Chine.