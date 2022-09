Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BASF: pour le calcul de l'empreinte carbone des produits information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 15:44

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de l'initiative conjointe 'Together for Sustainability' (TfS), 37 entreprises de l'industrie chimique, dont BASF, ont convenu d'une directive mondiale pour le calcul de l'empreinte carbone des produits (PCF).



La nouvelle directive TfS sur l'empreinte carbone des produits fournit des instructions de calcul spécifiques pour les émissions du 'berceau à la porte' pour les produits chimiques.



Elle harmonise les méthodes de calcul du PCF dans l'ensemble du secteur et s'applique à la grande majorité des produits chimiques.



À l'avenir, cela permettra aux entreprises des secteurs utilisant des produits chimiques et au marché au sens large de comparer et d'évaluer directement l'impact climatique des produits.



' Cet accord nous rapproche de la réalisation d'une comparabilité sans restriction des empreintes carbone des produits et, par conséquent, d'une égalité de traitement au sein de l'industrie chimique ', a déclaré le Dr Christoph Jäkel, vice-président du développement durable chez BASF.