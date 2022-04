Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 16:06









(CercleFinance.com) - BASF recule de près de 2% et sous-performe ainsi le DAX de Francfort, sous le poids d'une dégradation de recommandation chez Stifel de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours réduit de 83 à 63 euros.



S'il déclare voir un profit opérationnel ajusté pour l'année 2022 'confortablement dans la fourchette-cible' du groupe de chimie allemand, le broker réduit ses estimations 2023 et préfère 'rester sur la touche en raison d'incertitudes élevées'.





Valeurs associées BASF XETRA -1.66%