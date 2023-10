BASF: pionnier dans la production de 'MOF' à grande échelle information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 12:26

(CercleFinance.com) - BASF a annoncé hier être devenue la première entreprise à produire des armatures métallo-organiques (MOF) à une échelle de production de plusieurs centaines de tonnes par an.



Les 'MOF' offrent une grande capacité de stockage du dioxyde de carbone (CO2), de déshumidification de l'air pour le contrôle du climat ambiant et d'adsorption du méthane, gaz à effet de serre.



Un premier projet a été réalisé avec succès pour le compte du fournisseur canadien de solutions de captage et d'élimination du carbone, Svante Technologies Inc. (Svante).



La collaboration entre BASF et Svante doit ainsi contribuer à réduire considérablement les émissions de carbone dans divers secteurs industriels, notamment l'hydrogène, les pâtes et papiers, le ciment, l'acier, l'aluminium et les produits chimiques.



'Aujourd'hui, nous avons accès à de nouvelles opportunités commerciales fortement axées sur la durabilité, basées sur nos capacités de production de MOF [...] ce qui pourra rapprocher nos partenaires et leurs clients de leurs objectifs de zéro émission nette ', a déclaré en substance Detlef Ruff, vice-président principal, Catalyseurs de processus chez BASF.