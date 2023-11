Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 15:53









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Francfort, BASF recule de 2% sous le poids d'une dégradation de position chez Jefferies de 'conserver' à 'sous-performance', avec un objectif de cours abaissé de 42 à 39 euros sur le titre du géant allemand de la chimie.



'Une grande partie de l'empreinte de production européenne amont de BASF, à forte intensité énergétique, est confrontée à des défis structurels pour générer des rendements, tandis que la sous-performance de ses actifs en aval se poursuit', estime le broker.





Valeurs associées BASF XETRA -2.08%