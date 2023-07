BASF: pas supplémentaire vers la durabilité en Chine information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 10:37

(CercleFinance.com) - BASF fait savoir que son site BASF Shanghai Coatings Minhang and Caojing et son usine de résine BASF Coatings, également située à Shanghai, ont utilisé 100 % d'énergie renouvelable dans l'ensemble de leurs opérations en 2023.



Ainsi, la division Coatings de BASF fait un pas supplémentaire vers ses objectifs de durabilité, aussi bien en matière de réduction des émissions carbone, que d'efficacité des matériaux et de solutions sûres et durables.



Grâce à la combinaison de l'achat direct d'énergie renouvelable (R-DPP), de l'achat du certificat international d'énergie renouvelable I-REC et d'autres mesures, on estime que BASF Automotive OEM Coatings évitera l'émission d'environ 19 000 tonnes d'équivalent carbone dans l'atmosphère jusqu'à la fin de 2023 en Chine.



Pour rappel, l'objectif climatique de BASF est de réduire ses émissions de CO2 de 25% d'ici 2030 par rapport à 2018 et d'atteindre zéro émission nette de CO2 d'ici 2050.