BASF : partenariat stratégique avec Siemens Energy

(CercleFinance.com) - BASF et Siemens Energy font part d'un partenariat stratégique dans le domaine de la gestion du carbone, visant à accélérer la mise en oeuvre commerciale de nouvelles technologies conçues pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 'En combinant l'expertise technologique de BASF avec le portefeuille de produits et services innovants de Siemens Energy, BASF vise à étendre son rôle de leader dans la réduction des émissions de CO2 dans la production chimique', expliquent-ils. Plusieurs projets pilotes sur le site de BASF à Ludwigshafen, l'un des plus grands sites de production chimique au monde, sont en discussions, avec un focus sur la production d'hydrogène, les pompes à chaleur et la mise à niveau du réseau électrique.

Valeurs associées BASF XETRA -0.52%