BASF: partenariat pour l'huile de palme durable en Indonésie

(CercleFinance.com) - BASF annonce un partenariat tripartite avec une entreprise leader dans le domaine des cosmétiques naturels et Kaleka, une organisation indonésienne à but non lucratif, afin de soutenir la gestion durable de la production d'huile de palme en Indonésie.



Au cours du prochain an et demi, les trois partenaires visent à promouvoir l'utilisation durable des terres dans le village de Selunuk, dans le Kalimantan central, et à impliquer les autorités locales dans la gestion active du projet.



'Les partenaires du projet soutiennent la création de politiques et de réglementations pour reproduire et intensifier l'agriculture régénérative et garantir des salaires décents grâce à une certification légale', souligne BASF.