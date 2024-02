Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: partenariat exclusif avec hydroGEOPHYSICS information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 16:20









(CercleFinance.com) - BASF annonce un partenariat exclusif avec hydroGEOPHYSICS (HGI), l'un des principaux fournisseurs de services géophysiques pour l'industrie minière.



La collaboration vise à optimiser l'extraction du cuivre dans l'industrie minière en utilisant les techniques géophysiques de HGI et intégrera le nouveau produit de lixiviation LixTRA de BASF pour faciliter une augmentation significative de l'extraction du cuivre.



' Les progrès technologiques sont essentiels si l'industrie veut répondre à la future demande de cuivre. Utiliser l'expertise de HGI pour identifier les zones de mauvaise performance de lixiviation en tas, puis cibler ces zones grâce à la technologie des puits profonds et au réactif LixTRA de BASF est un excellent exemple de la manière dont les partenariats peuvent conduire à des améliorations durables des processus dans l'industrie minière ', a commenté Caren Hoffman, vice-présidente des solutions minières chez BASF.





Valeurs associées BASF XETRA +1.52%