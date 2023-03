Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: partenariat élargi à la Corée du sud avec Cargill information fournie par Cercle Finance • 06/03/2023 à 09:53









(CercleFinance.com) - BASF annonce élargir son partenariat avec Cargill (Provimi) afin d'ajouter la Corée du Sud à leur accord de développement et de distribution des enzymes alimentaires existants.



Ensemble, les deux sociétés sont déterminées à apporter 'des solutions innovantes basées sur des enzymes' sur le marché, générant 'une valeur distinctive pour les clients d'alimentation animale'.



En combinant les forces de la recherche et du développement enzymatiques de BASF avec le savoir-faire de Cargill dans l'application et la portée large du marché, les partenaires formeront un pipeline d'innovation conjoint pour les producteurs de protéines animales, souligne BASF.





