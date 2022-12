Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BASF: partenariat avec StePac pour les emballages durables information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 16:31

(CercleFinance.com) - BASF annonce un partenariat avec StePac Ltd. (Tefen, Israël), spécialiste du développement de solutions d'emballage fonctionnelles avancées, afin de créer la prochaine génération d'emballages durables spécifiquement destinés au secteur des produits frais.



En fournissant à StePac son Ultramid CcycledTM, un polyamide 6 chimiquement recyclé, BASF offrira à son partenaire une plus grande flexibilité pour faire progresser les formats d'emballages vers une norme durable plus élevée au sein de l'économie circulaire.



'Cette alliance permettra de créer des emballages en plastique aussi respectueux de l'environnement que possible afin de conserver les produits frais plus longtemps grâce à une utilisation plus prudente de films plastiques maigres', a déclaré Gary Ward, directeur du développement commercial de StePac. '