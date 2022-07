Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BASF: partenariat avec MAN Energy Solutions information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 10:07

(CercleFinance.com) - BASF et MAN Energy Solutions ont conclu un partenariat pour lancer la construction d'une pompe à chaleur à l'échelle industrielle sur le site de BASF à Ludwigshafen.



Ce projet doit contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la réduction de la consommation de gaz naturel du site. Une étude de faisabilité est lancée. Elle devrait être achevée d'ici la fin 2022.



La pompe à chaleur permettra de produire de la vapeur en utilisant de l'électricité provenant d'énergies renouvelables, en exploitant la chaleur résiduelle du système d'eau de refroidissement de BASF comme source d'énergie thermique.



L'intégration de la pompe à chaleur dans l'infrastructure de production du site permettra de produire jusqu'à 150 tonnes de vapeur par heure, soit une puissance thermique de 120 mégawatts.



Le projet pourrait réduire les émissions de CO2 du site de 390 000 tonnes par an. Dans le même temps, il rendrait le système d'eau de refroidissement plus efficace et moins dépendant des conditions climatiques et météorologiques.



'Cette technologie pourrait être déployer sur d'autres sites BASF', relève Martin Brudermüller, président du conseil d'administration de BASF SE.