BASF: ouvre un nouveau centre technique à Shanghai information fournie par Cercle Finance • 08/03/2023 à 10:27

(CercleFinance.com) - BASF Shanghai Coatings (BSC) a annoncé l'ouverture de son nouveau bâtiment de centre technique sur le site de BSC Minhang, le E-Coat Application Technology Center, conçu pour proposer des solutions totales pour les clients OEM automobiles.



Équipé 'd'installations de laboratoire avancées' et 'd'une équipe de personnel hautement qualifié et expérimenté', le nouveau bâtiment du centre technique peut couvrir tout le processus de conception des couleurs au lancement de produit.



Selon BASF, cette nouvelle installation permettra de créer des couleurs de haute qualité, de réduire considérablement le temps de développement des produits et d'améliorer l'efficacité globale du travail..



'Je suis très heureux de célébrer l'ouverture du nouveau centre technique de Basf Shanghai Coatings et de voir l'achèvement du projet d'extension de Minhang', a déclaré le Dr Jeffrey Jianfeng Lou, président et président de BASF Greater China. 'Ce nouveau centre technique renforcera encore les capacités d'innovation de BASF et augmentera la synergie entre nos efforts de recherche en Chine, ce qui nous permet de proposer de meilleures solutions de revêtement à nos clients en Chine.'