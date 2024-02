Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: ouverture d'une nouvelle usine Chemetall en Italie information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 10:22









(CercleFinance.com) - BASF fait savoir que son unité commerciale mondiale Chemetall, chargée du Traitement de surface de la division Coatings, a célébré l'ouverture de son nouveau centre de compétences mondial en aluminium à Giussano, en Italie.



Cette installation de pointe renforcera la position de Chemetall en tant que fournisseur mondial de solutions pour le traitement de surface des substrats en aluminium.



L'Aluminium Competence Center a été créé pour regrouper en un seul endroit les compétences complètes de Chemetall dans le domaine du traitement de surface de l'aluminium.



Grâce à la centralisation des activités de recherche et développement pour l'aluminium, Chemetall sera en mesure de développer des technologies plus rapidement et plus efficacement, estime BASF.





