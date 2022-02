Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: obtient la certification de deux adhésifs par la PTS information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 17:16









(CercleFinance.com) - BASF annonce que deux de ses adhésifs, l'Acronal RCF 3705 et l'Acronal RCF 3706, ont été certifiés par la 'Papiertechnische Stiftung' (PTS - soit une fondation sur la technologie du papier) pour leur respect des processus de recyclage.



'En proposant les adhésifs respectueux du recyclage, BASF apporte une contribution décisive à un étiquetage plus durable, notamment dans le secteur de la logistique ', explique en substance Uwe Düsterwald, directeur en charge de la durabilité dans les adhésifs chez BASF.



Ces deux adhésifs n'impacteront donc pss le recyclage des cartons de transport couverts d'étiquettes collés avec l' Acronal RCF 3705 et 3706.



'Nos technologies adhésives innovantes ouvrent de toutes nouvelles possibilités pour une économie circulaire fonctionnelle, tant dans l'industrie de l'emballage que dans de nombreux autres secteurs', assure la société.





