BASF: nouvelle vice-présidente des solutions minières

(CercleFinance.com) - BASF annonce la nomination de Caren Hoffman en tant que vice-présidente de l'activité mondiale des solutions minières, depuis le 1er janvier 2023.



Caren Hoffman se concentrera sur le développement et la commercialisation de produits chimiques innovants et d'applications numériques qui offrent des solutions durables pour l'industrie du traitement des minerais.



Caren Hoffmann.dispose de plus de 25 ans d'expérience. Elle dirigeait auparavant le développement des nouvelles affaires pour le secteur des solutions minières.





