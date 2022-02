Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: nouvelle solution dans l'authentification faciale information fournie par Cercle Finance • 03/02/2022 à 15:48









(CercleFinance.com) - BASF annonce que sa filiale allemande trinamiX a franchi une nouvelle étape dans les technologies d'authentification faciale, via une solution permettant de répondre aux exigences de sécurité biométrique les plus élevées.



A ce jour, les systèmes biométriques peuvent assez facilement être contournés en utilisant une réplique 3D du visage ou du doigt de quelqu'un, ce qui fait que l'authentification biométrique n'est souvent pas encore suffisante pour répondre aux exigences de sécurité élevées de l'industrie.



Partant de ce constat, trinamiX a lancé une solution d'authentification faciale unique, basée sur la détection de la peau, et a déposé un brevet sur cette technologie.



trinamiX Face Authentication est désormais officiellement approuvé pour l'intégration dans les téléphones Android ainsi que pour une utilisation dans des applications sensibles telles que le paiement mobile.



En tant que première solution d'authentification faciale au monde, elle a réussi tous les tests de sécurité biométriques tandis que le matériel était monté derrière un écran OLED, précise BASF.







Valeurs associées BASF XETRA -0.40%