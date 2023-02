Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: nouvelle arrivée au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 11:41









(CercleFinance.com) - BASF annonce que son conseil de surveillance a nommé aujourd'hui Dr. Stephan Kothrade, en tant que membre du conseil d'administration à compter du 1er mars 2023. Stephan Kothrade travaille chez BASF depuis 1995 et dirige la division Intermédiaires de BASF depuis 2022.



' Stephan Kothrade a fait ses preuves dans plusieurs rôles de direction en Allemagne et à l'étranger. Il a travaillé avec succès pendant de nombreuses années sur nos sites Verbund en Europe et en Asie et complétera de manière excellente le Conseil d'administration', a commenté Dr Kurt Bock, président du conseil de surveillance de BASF.





