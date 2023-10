Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: nouvel investissement sur le site de Düsseldorf information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 12:22









(CercleFinance.com) - BASF annonce investir dans la production de spécialités émollientes (soit des produits qui maintiennent l'hydratation de la peau) sur son site de Düsseldorf destinées aux produits de protection de la peau et du soleil.



Un nouveau réacteur et la modernisation des unités de distillation vont ainsi permettre d'augmenter la capacité de production pour répondre à la demande croissante de ces produits de spécialité.



Les nouvelles installations devraient entrer en service au troisième trimestre 2025.





