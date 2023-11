Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: nouveaux locaux à Berlin pour BASF Services Europe information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 12:02









(CercleFinance.com) - BASF fait savoir que BASF Services Europe GmbH a ouvert aujourd'hui son nouveau site de service Hub à Berlin.



BASF occupera 15 000 m2 répartis sur huit étages dans un complexe de bureaux du quartier de Prenzlauer Berg.



Avec environ 2 800 employés, BASF Services Europe GmbH propose une large gamme de services de gestion commerciale aux sociétés du groupe BASF en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.



Auparavant, BASF Services Europe GmbH était implantée depuis 18 ans à Berlin, à Oberbaum City, dans le quartier de Friedrichshain-Kreuzberg.



' Nous avons investi à Berlin dans un environnement de travail moderne, efficace et durable qui soutiendra de manière optimale nos modèles de travail flexibles pour nos employés à l'avenir', a commenté Gunilla Roesler-Dalitz, directrice générale de BASF Services Europe GmbH.







