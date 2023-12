Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: nouveau président du conseil d'administration en 2024 information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 12:00









(CercleFinance.com) - A l'issue de la réunion de son conseil de surveillance ce mercredi, BASF annonce que Markus Kamieth, membre du conseil d'administration depuis 2017, succédera à Martin Brudermüller en tant que futur président du conseil d'administration.



Cette nomination prendra effet à l'issue de l'assemblée générale du 25 avril 2024. Pour rappel, Martin Brudermüller préside le conseil d'administration du groupe de chimie allemand depuis 2018 et en est membre depuis 2006.



Katja Scharpwinkel, future directrice des relations industrielles à partir du 1er février prochain, et Anup Kothari, actuellement président de la division nutrition et santé, deviendront par ailleurs membres du conseil d'administration l'année prochaine.





