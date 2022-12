Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: nomme un nouveau responsable des achats mondiaux information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 10:56









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de BASF annonce avoir décidé du changement de personnel suivant :



Matthias Dohrn, âgé de 48 ans prendra la responsabilité de la division des achats mondiaux, basée à Ludwigshafen, en Allemagne, à compter du 1er janvier 2023.



Il est actuellement responsable de l'unité Battery Base Metals & Recycling et succède à Stefano Pigozzi (59 ans), qui prendra sa retraite le 31 décembre 2022.



Matthias Dohrn est entré au sein de BASF en 2004 où il a effectué toute sa carrière.





Valeurs associées BASF Swiss EBS Stocks -1.27%