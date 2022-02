Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: nomination d'un nouveau vice-président information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 11:30









(CercleFinance.com) - BASF Corporation a annoncé aujourd'hui la nomination de Jeffrey DeAlmeida au poste de vice-président principal des solutions pharmaceutiques de BASF et de l'activité Nutrition & Santé en Amérique du Nord et du Sud, à compter du 1er mars 2022. Il succédera ainsi à Christian Seufert.



Par le passé, Jeffrey DeAlmeida a occupé de nombreux postes de direction et dispose de près de 23 années d'expérience dans des organisations multinationales de l'industrie automobile.



Jusqu'à présent, Jeffrey DeAlmeida était vice-président des transports pour l'activité Performance Materials de BASF ainsi que dirigeant des équipes commerciales et techniques.







