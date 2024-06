Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: nomination à la tête du recyclage pour batteries information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - Le groupe chimique allemand BASF a annoncé jeudi avoir nommé Christine Grosse Lembeck, une cadre maison, à la tête de son activité de recyclage pour les batteries de véhicules électriques.



Dans ses nouvelles fonctions, Christine Grosse Lembeck sera en charge de toutes les aspects de la chaîne de valeur, qui s'étend des fabricants de batteries et des cellules de batteries jusqu'aux constructeurs automobiles.



'Le recyclage des batteries est une étape-clé de la transformation actuelle en faveur de l'électromobilité', a-t-elle expliqué.



'Il est essentiel de conserver les matières premières critiques comme le lithium, le nickel ou le cobalt au sein d'une chaîne locale tout en réduisant de manière significative l'empreinte carbone des batteries', a-t-elle ajouté.



Depuis son arrivée chez BASF, en 2012, Christine Grosse Lembeck avait exercé divers postes au sein de différentes succursales et métiers du groupe, des ventes à la stratégie en passant par le marketing.





Valeurs associées BASF 46.98 EUR XETRA -0.42%