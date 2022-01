Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: modernise la production de son site de Ludwigshafen information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 12:26









(CercleFinance.com) - BASF annonce un investissement à trois chiffres et en millions d'euros afin de moderniser en profondeur l'ensemble de l'infrastructure de son site de production de Ludwigshafen Verbund (Allemagne) dédié à la production de chloroformiates et de chlorures d'acide.



Les travaux doivent être achevés courant 2025 et devraient permettre d'augmenter la capacité de l'entreprise pour ces produits d'environ 30 %, assure BASF.



Le groupe chimique est actuellement l'un des principaux fabricants mondiaux de chloroformiates, de chlorures d'acides et de chlorures d'alkyle, avec une capacité annuelle actuelle de 60 000 tonnes.







