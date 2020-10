Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF : lourde perte trimestrielle, le titre chute Cercle Finance • 28/10/2020 à 10:06









(CercleFinance.com) - BASF perd plus de 4% mercredi à la Bourse de Francfort après la publication d'une perte trimestrielle plus lourde que prévu, une série de charges de dépréciation ayant pesé sur ses résultats. Le troisième trimestre de l'année s'est ainsi soldé par une perte nette de 2,1 milliards d'euros, soit 2,31 euro par action, à comparer à un bénéfice de 911 millions d'euros, ou un euro par titre, un an plus tôt. Le groupe de chimie allemand explique avoir dû passer pour près de 2,8 milliards d'euros de provisions 'non-cash' (sans incidence sur la trésorerie) afin de tenir compte des effets de l'épidémie de coronavirus et des mesures de restructuration en cours. En excluant les éléments exceptionnels, BASF affiche une résultat opérationnel (EBIT) de 581 millions d'euros, en baisse de 45% par rapport au profit de près de 1,1 milliard d'euros publié l'an dernier. Le chiffre d'affaires a, lui, reculé de 5% à 13,8 milliards d'euros, essentiellement sous l'effet du repli de l'activité de sa branche agricole et de sa division de technologies de surfaces. Abordant ses perspectives, BASF dit toujours anticiper un 'léger recul' de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2020, pour cause d'épidémie de Covid-19, assorti d'une baisse 'considérable' de son résultat opérationnel (EBIT) avant éléments exceptionnels. A Francfort, l'action BASF perdait 4,2% ce matin alors que l'indice DAX cédait 3,2%.

Valeurs associées BASF XETRA -4.05%