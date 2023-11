Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF : lourd pullback sous les 43,75E information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 13:48









(CercleFinance.com) - BASF ricoche sous 44,75E et subit un lourd pullback sous les 43,75E (point bas des 8 septembre et 22 novembre).

Le titre ouvre un 'gap' de rupture sous 44,25E et se dirige vers un retracement des 42E, ex-plancher du 23/06 et 26/09... et ex-zénith du 30/10.





