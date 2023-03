Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: les sites de BASF Personal Care vers le Net Zero 2050 information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 12:07









(CercleFinance.com) - Les sites de production européens du secteur des soins personnels de BASF annoncent mettre en oeuvre des mesures visant à atteindre les objectifs 2050 Net Zero.



Le site de production de Çayırova, en Turquie, a obtenu le certificat international d'énergie renouvelable (I-REC), confirmant que l'électricité consommée par le site de production est générée à partir de ressources 100% renouvelables.



En Espagne, le site de production de Zona Franca a signé un contrat d'achat d'électricité avec un fournisseur d'énergie verte pour convertir 100 % de l'approvisionnement en électricité de ce site.



En France, à Pulnoy, la mise en place d'une nouvelle unité de production de vapeur a déjà permis au site d'économiser environ 30 % d'émissions de CO2 par rapport au système remplacé.



En Allemagne, le site poursuit son chemin vers la neutralité climatique avec un investissement approuvé qui permettra de réduire les émissions de CO2 d'environ 20 %.



D'ici 2030, BASF vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses sites de production et ses achats d'énergie de 25 % par rapport à 2018.





