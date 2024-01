Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: les objectifs et le consensus ratés en 2023 information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 10:11









(CercleFinance.com) - BASF a averti vendredi que ses résultats pour l'exercice 2023 n'atteindraient pas les objectifs qu'il avait initialement communiqués, ni les prévisions établies par le marché.



Le géant allemand de la chimie a déclaré prévoir un chiffre d'affaires de 68,9 milliards au titre de l'exercice écoulé, bien en-dessous de la fourchette allant de 73 à 76 milliards d'euros qu'il s'était donné comme objectif.



Ce chiffre est également inférieur au consensus des analystes, qui ressortait à près de 70,6 milliards d'euros selon Vara.



Pour ce qui concerne le résultat opérationnel (Ebit) hors éléments exceptionnels, BASF dit l'attendre à 3,8 milliards d'euros, là encore en-dessous de la fourchette située entre quatre et 4,4 milliards d'euros initialement visée.



A titre de comparaison, les analystes anticipaient, de leur côté, un résultat d'exploitation de l'ordre de 3,9 milliards d'euros.



La déception est encore plus marquante au niveau du bénéfice net: en raison de toute une série de dépréciations (sans impact sur la trésorerie) sur ses activités dans les technologies de surface, les solutions agricoles et les matériaux, en plus de la dépréciation des activités de sa filiale pétrolière Wintershall Dea en Russie, son profit net devrait avoisiner 225 millions d'euros en 2023, un chiffre très éloigné du consensus Vara de 2,25 milliards d'euros.



Malgré ces performances largement inférieures aux attentes, le titre BASF parvenait à progresser de 1% tout juste vendredi matin à la Bourse de Francfort.



Dans une note de réaction, les analystes d'UBS estiment que ces chiffres moins bons que prévu sont plus que compensés par la solidité du flux de trésorerie disponible (FCF) généré par le groupe, estimé à environ 2,2 milliards d'euros l'an dernier.



Siemens Mobility livre des locomotives aux chemins de fer autrichiens





Valeurs associées BASF XETRA +1.00%