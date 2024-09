Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: les nouveautés de trinamiX en reconnaissance faciale information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - BASF annonce que sa filiale trinamiX présentera à l'IFA Berlin 2024 une nouvelle technologie de reconnaissance faciale sécurisée, intégrée de manière invisible dans les écrans pliables LTPO OLED en collaboration avec TCL CSOT.



Destinée aux smartphones pliables, cette solution combine la détection faciale 2D avec une vérification de vivacité basée sur la détection de la peau humaine, offrant ainsi 'une sécurité accrue sans compromettre la qualité de l'affichage'.



TrinamiX espère ainsi répondre à la demande croissante des fabricants de smartphones pour des méthodes d'authentification sécurisées et innovantes.





Valeurs associées BASF 45,51 EUR XETRA -0,74%