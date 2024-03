Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: leader du DAX, Berenberg passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 10:46









(CercleFinance.com) - BASF grimpe ce mercredi à la Bourse de Francfort dans la foulée d'un relèvement de recommandation de Berenberg, passé à l'achat sur le titre du premier groupe de chimie européen.



Après un exercice 2023 marqué selon lui par de fausses promesses d'un redressement du secteur industriel, l'analyste estime que les indications continuent d'aller dans le sens d'une prochaine reprise de l'activité.



De son point de vue, il s'agit donc du 'moment ou jamais' pour repasser à l'achat sur BASF, alors qu'une aube fébrile se profile suite à ce qui a été, selon lui, la pire crise du secteur européen de la chimie depuis plusieurs décennies.



L'intermédiaire passe ainsi de 'conserver' à 'acheter' sur le titre et relève son objectif de cours de 50 à 58 euros.



L'action BASF prend actuellement 1,8%, soit la plus forte hausse d'un indice DAX qui évolue de son côté autour de l'équilibre.





