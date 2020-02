Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF : le titre résiste bien après une analyse négative Cercle Finance • 05/02/2020 à 16:54









(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien malgré la baisse de recommandation de Berenberg. Le bureau d'analyses a baissé son opinion sur BASF à 'neutre' contre 'achat' et réduit son objectif de cours à 66 euros contre 77 euros, citant un 'choc électrique' pour l'industrie chimique. Alors que le prix de l'action de Tesla a atteint des niveaux record, les contrats à terme sur le marché du cobalt ont commencé à suggérer une remontée significative des prix, a déclaré le courtier allemand. 'Ces événements conduisent à une conclusion inévitable : le consensus du marché pour une augmentation mondiale des véhicules électriques en 2025 d'environ 12% est trop faible', a ajouté Berenberg, affirmant que cette décision aurait un impact potentiel sur les sociétés chimiques européennes telles que Umicore et BASF. Les analystes estiment que les acteurs chinois dans le secteur des batteries, qui sont bien positionnés sur les marchés internationaux, devraient profiter de la situation.

Valeurs associées BASF XETRA +0.16%