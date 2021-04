Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF : le 'solide' début d'année ne convainc pas Cercle Finance • 29/04/2021 à 11:20









(CercleFinance.com) - Le titre BASF se replie jeudi à la Bourse de Francfort, la publication des derniers résultats trimestriels ayant échoué à séduire le marché. Vers 11h00, l'action du géant allemand de la chimie et de la pharmacie recule de 1,4%, accusant l'un des plus forts replis du DAX 30 (-0,3%). BASF a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires en hausse de 16% à 19,4 milliards d'euros au titre de son premier trimestre, porté à la fois par une augmentation des prix et une progression des volumes. Son bénéfice avant intérêts et taxes (Ebit) s'inscrit en hausse de 42% hors éléments exceptionnels, à 2,3 milliards d'euros. Après ce début d'année jugée 'solide', le groupe a relevé sa prévision de résultat annuel, tablant désormais sur un Ebit avant exceptionnels compris entre cinq et 5,8 milliards d'euros cette année, contre un précédent objectif allant de 4,1 à cinq milliards. Dans son communiqué, BASF souligne toutefois que l'environnement de marché actuel continue d'être dominé par un 'haut degré d'incertitude', un commentaire qui semblait se trouver à l'origine du net repli du titre ce matin.

