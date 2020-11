Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF : le projet quadripartite suspendu en Inde Cercle Finance • 05/11/2020 à 13:51









(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'un protocole d'accord quadripartite, signé l'année dernière, BASF Allemagne, Abu Dhabi National Oil Company, Adani Group et Borealis ont réalisé une étude de faisabilité conjointe pour un complexe chimique à Mundra, en Inde. L'étude du projet comprenait une usine de déshydrogénation du propane à l'échelle mondiale, une production de polypropylène et un complexe de chaîne de valeur des acryliques. L'emplacement prévu sur le site d'Adani de Mundra permettrait d'accéder à un port de classe mondiale et à un approvisionnement en énergie renouvelable. Les incertitudes économiques mondiales causées par la pandémie ont conduit les partenaires à revoir le moment choisi pour entreprendre cet investissement. Malgré toutes les tentatives d'optimisation de la portée et de la configuration, le projet a été mis en attente.

