Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: le parc éolien Hollandse Kust Zuid en phase de test information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 15:10









(CercleFinance.com) - BASF annonce que le parc éolien actuellement en construction de Hollandse Kust Zuid, en mer du Nord, propriété de BASF, Vattefall et Allianz, est entré en production une première fois.



Alors qu'elles sont encore en phase de test, les premières turbines en fonctionnement produisent déjà de l'électricité, qui est transférée à terre via une station de transformation offshore et injectée dans le réseau néerlandais.



Jusqu'à présent, 36 turbines ont été installées. Lorsqu'il sera pleinement opérationnel en 2023, Hollandse Kust Zuid disposera de 140 turbines pour une capacité installée de 1,5 GW.





Valeurs associées BASF XETRA +1.17%