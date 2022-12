BASF: le film AeroSHARK certifié par l'AESA information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 14:45

(CercleFinance.com) - BASF annonce que l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA) a accordé une certification (STC) à Lufthansa Technik ouvrant officiellement la voie à la modification en série de deux variantes du Boeing 777 (les versions 300ER et F) avec les films AeroSHARK de BASF - appelés riblets - soit une structure spéciale de surface réduisant la résistance au frottement de la carlingue de l'avion.



Grâce à cette certification, le déploiement de ces riblets, développés conjointement par Lufthansa Technik et BASF, va pouvoir débuter chez les clients Lufthansa Cargo et Swiss International Air Lines (SWISS).



BASF précise que AeroSHARK induit une baisse de 1% des émissions de CO2 des avions.



Pour chaque Boeing 777-300ER exploité par SWISS, cela signifie une économie annuelle d'environ 400 tonnes de kérosène et plus de 1 200 tonnes de dioxyde de carbone. Sur le Boeing 777F, légèrement plus court, l'économie représente 370 tonnes de carburant et 1 170 tonnes de CO2 chaque année.